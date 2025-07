Mariana Rios admite que mentiu em currículo para conseguir emprego

Mariana Rios, 40, admitiu que mentiu em seu currículo para conseguir emprego quando se mudou de Araxá (MG) para o Rio de Janeiro (RJ) aos 18 anos.

O que aconteceu

Rios disse não se orgulhar disso, mas precisou inventar experiência profissional para conseguir emprego em um shopping carioca. "Não me orgulho, mas já cheguei com currículo todo mentiroso para conseguir emprego no shopping. Eu percebi que se eu chegasse e falasse que era meu primeiro emprego, ninguém ia me dá a chance, e eu precisava trabalhar. Coloquei um monte de nome de lojas e os telefones das minhas avós, treinei minha avós, falei: 'se ligar, você fala que eu trabalhei ai, era ótima e desliga'. E assim consegui meu primeiro emprego", declarou durante participação no podcast Steal The Look.

Ela contou que também chegou a vender trufas e se apresentar na orla do Rio. "Eu fui fazendo meu pezinho de meia. Na primeira semana [que cheguei no Rio] peguei um disco com três músicas gravadas, deixei em todos os quiosques da Lagoa e comecei fazer shows nesses quiosques".