Lui Lorenzo chega para movimentar os próximos capítulos de 'Dona de Mim'

Nas imagens de bastidores, José Loreto aparece caracterizado como o icônico personagem. Em "Vai na Fé", Lui Lorenzo era um cantor de sucesso com quem Sol (Sheron Menezzes) trabalhava como dançarina.

Em "Dona de Mim", o personagem será a atração principal de uma festa da Boaz, a empresa de lingerie de Abel (Tony Ramos). Segundo informações do Portal Léo Dias, as cenas devem ir ao ar no fim de julho.

A novela "Dona de Mim", escrita por Rosane Svartman, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.