Luana Piovani alfineta Virginia no dia de audiência contra Neymar

Em seguida, Luana compartilhou um trecho da Bíblia. Ela citou o Salmo 91:1, que fala sobre a proteção de Deus a seus seguidores e inclui o famoso trecho "Não terás medo do terror de noite nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Mil cairão ao teu lado, e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti".

Entenda a polêmica

Imagem: Reprodução/Instagram

O jogador processou a atriz no fim do ano passado por injúria e difamação. Ele pede uma indenização de R$ 50 mil por ser xingado de "escroto" e "mau-caráter". Antes de chegar a audiência, a defesa do atleta propôs um acordo, além de um texto público que a atriz teria que publicar, mas ela rejeitou.

Eles entraram em conflito em meio ao debate da PEC 3/2022, em maio de 2024, conhecida como "PEC da privatização das praias". No dia 18 daquele mês, Neymar destacou um empreendimento no qual faz parte para o litoral do Nordeste. A empresa do jogador, a NR Sports, estava envolvida em um projeto para construir 28 imóveis de alto padrão entre os litorais sul de Pernambuco e norte de Alagoas, em parceria com a Due Incorporadora.

Em sua publicação, Luana criticava o atleta por ele supostamente apoiar a emenda. "Meu sonho é que meus filhos esqueçam o Neymar, imagina se isso é ídolo?", escreveu. A mãe de Dom, 12, Ben e Liz, 8, fruto do casamento com Pedro Scooby, 35, ainda disse que Neymar era "um péssimo exemplo" como "pai, homem, cidadão e marido", além de criticá-lo como atleta.