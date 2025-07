Kelly Key reflete sobre ser única mulher a presidir time em Angola

Kelly Key, 32, compartilhou em seu perfil no Instagram sobre a experiência de ser a única mulher presidente de um time de futebol na Angola.

O que aconteceu

A famosa é cofundadora do projeto Kiala FC junto de seu marido, Mico Freitas. Eles começaram a iniciativa social em 2024, motivados com o objetivo de impactar a vida de crianças e adolescentes com o futebol.

Em seu perfil no Instagram, ela falou sobre a experiência. "Ser a única mulher na presidência de um clube de futebol em Angola e, talvez, em toda a África, não é sobre vaidade. É sobre visão! É sobre ocupar um lugar onde disseram que não era para mim."