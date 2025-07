Ex de Gordão da XJ reage a flerte com influenciadora: 'Como me apaixonei?'

O casal terminou o relacionamento no início de junho. Apesar disso, Gordão da XJ fez uma homenagem à ex no Dia dos Namorados. Em seu perfil, ele publicou fotos antigas dos dois e se declarou, mesmo afirmando que seguem separados.

Você foi minha primeira namorada, meu primeiro amor... e até hoje, a única mulher da minha vida. A gente se afastou, eu sei que tive minhas falhas... e carrego isso comigo todos os dias. Mas se tem uma coisa que nunca mudou, é o que eu sinto por você. Você me conhece como ninguém, e mesmo com os altos e baixos, você sempre esteve do meu lado com amor, paciência e entrega.

Gordão da XJ em publicação nas redes