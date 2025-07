Ex-Malhação vira galã em novela para celular: 'Feijão com arroz bem feito'

Na trama, Sparapane interpreta Sebastião Torres, um bilionário enigmático que esconde um passado cheio de reviravoltas. O papel marca não só uma nova fase para o ator, como também uma mudança no formato de consumo de novelas no Brasil.

Estava encerrando as gravações de 'Reis', meu primeiro grande protagonista na Record, e recebi uma mensagem sobre um projeto novo, formato vertical, algo totalmente diferente. Eu já estava no meu limite, mas lembrei do conceito de 'extra mile' que vejo muito em esportes, que quando estamos perto de conquistar algo grande, é justamente quando bate o cansaço e a vontade de desistir. Foi aí que percebi que precisava aceitar esse desafio. Victor Sparapane em entrevista a Splash

Apesar do cansaço e da agenda apertada, o ator destaca que o improviso foi essencial para dar autenticidade ao projeto. "A preparação foi bem corrida, quase inexistente no sentido tradicional, porque estávamos em meio às gravações de 'Reis' e ainda tinha o Carnaval no meio, o que dificultava qualquer agenda. Mas o que eu acho interessante é que, no Brasil, temos essa arte do improviso, a capacidade de se adaptar a circunstâncias adversas. Então, a nossa preparação veio da vida, da experiência que cada um já possuía. No fim, isso trouxe uma energia muito autêntica para o projeto."

Victor Sparapane Imagem: Mo Almeida/Divulgação

Gravada especialmente para o formato vertical, voltado ao consumo em celulares, a trama foi pensada para atrair um público cada vez mais conectado e ágil. Sparapane afirma que, apesar do estilo inovador, a essência da atuação permaneceu, que é a conexão genuína com o público e com a equipe. "O formato pode mudar, mas a verdade da atuação continua sendo o coração da história."

O sucesso meteórico, segundo ele, foi fruto de uma soma de fatores. "O poder de divulgação da ReelShort é enorme, mas o pioneirismo também pesou. Quando você se joga em algo novo, pode dar muito certo e deu."