Ex-astro do k-pop é condenado a 3 anos de prisão por acusação estupro

O cantor Moon Taeil, de 31 anos, ex-integrante do grupo de k-pop NCT, foi sentenciado a tres anos de prisão após ter sido acusado de estupro.

O que aconteceu

Segundo informações do The New York Times, o julgamento aconteceu nesta quinta-feira (10). Taeil foi sentenciado a três anos e seis meses de prisão, junto com dois outros homens não identificados.

O caso aconteceu em 2024. Taeil e os dois homens foram acusados de estuprar uma mulher chinesa, que estava visitando a Coreia do Sul. Eles teriam conhecido ela em um bar em Itaewon, um bairro em Seul. Depois de beberem, eles levaram a mulher para casa, onde o crime de abuso sexual aconteceu.