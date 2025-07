Chico Barney elege melhor cena de Vale Tudo (e não é a do vestido)

Chico também acredita que Odete teve uma reação branda com Maria de Fátima no meio da confusão, e ele questiona as motivações da vilã com a personagem. Bárbara concorda.

A função da Maria de Fátima é pequena nos planos da Odete para o Afonso. Ele topou ir para Paris e não teve nada a ver com a Maria de Fátima. Porque a Odete fica insistindo nessa história de apoiar uma pistoleira que é a Maria de Fátima?

Chico Barney

Ela conseguiria outra mulher interessada em dinheiro para fazer as vontades dela se casando com o Afonso, sem ser uma pistoleira desse tamanho, uma trambiqueira nesse nível. Eu, no lugar da Odete, ficaria até com receio dessa mulher dar uma volta nela

Bárbara Saryne

LIVES

Chico Barney e Bárbara Saryne estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais.