Após casar com Afonso, Maria de Fátima forma trisal em 'Vale Tudo'

A filha de Raquel (Taís Araújo) é desmascarada pelo marido, que descobre que ela sempre foi amante de César (Cauã Reymond). Em determinado momento da trama, Fátima engravida do modelo, mas mente dizendo que o filho é de Afonso. A farsa é revelada por Celina (Malu Galli), que sabe que o sobrinho é infértil.

Após se separar do irmão de Heleninha (Paolla Oliveira), Fátima enfrenta dificuldades financeiras. Desesperada, chega a vender o próprio filho para conseguir dinheiro. No entanto, Raquel consegue recuperar o bebê e impede que ele seja entregue a um casal de estrangeiros.

No desfecho da trama, Maria de Fátima se casa com um príncipe europeu. A cerimônia é grandiosa, com cobertura da imprensa internacional.

Contudo, o casamento não passa de uma farsa arquitetada por César. O vilão descobre que o príncipe é gay e precisa de uma esposa para manter as aparências.

Mesmo casada com o ricaço, Maria de Fátima mantém seu relacionamento com César. Em uma das cenas finais, uma troca de olhares sugere que o vilão se tornou amante do casal.