'Vovó fitness' diz que foi vítima de golpe 'Boa noite, Cinderela'

Acordei sem calcinha, minha calça do pijama estava do avesso. Senti uma lubrificação anormal. Para uma mulher na menopausa, que sofre com ressecamento, aquilo acendeu um alerta. Eu não costumo dormir profundamente assim. Algo estava fora do normal. Andréa Sunshine

Ela diz que entrou em contato com a polícia local, registrou a ocorrência e foi levada a um hospital. "Não houve violência física, mas o impacto psicológico é devastador. Me senti humilhada. Ainda estou tentando juntar os pedaços".

Violência contra a mulher