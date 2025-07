Power Couple: Talira e Pessina são o último casal eliminado, com 11,54%

Felipe Andreoli e Rafa Brites comentaram. "Hoje, na DR mais importante da temporada vocês vão torcer pra alguém que vocês se apegaram sair. O Power Couple se mostrando do jeitinho do que é. Já pararam pra pensar se vocês teriam um vínculo caso se conhecessem fora do confinamento?".

Aqui é tudo muito intenso. Essa última Prova dos Casais e de todas as combinações possíveis aconteceu aquela que vocês não queriam: essa DR aqui.

Inicialmente, Rafa Brites e Felipe Andreoli salvaram Rayanne e Victor. Na sequência, salvaram Carol e Radamés.

Os dois casais se abraçaram no palco, emocionados. Aliados desde o início, eles pretendiam chegar juntos até a final.

BRILHARAM! Tali e Pessina são eliminados do Power Couple 7 #EliminaçãoPower pic.twitter.com/gQolS3iJmM -- Power Couple Brasil (@powercouple) July 10, 2025