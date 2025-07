Cantora? Rita Batista encara desafio em dueto 'misterioso' no Domingão

Rita Batista vai abrir a nova temporada do quadro Quem Vem Pra Cantar no próximo Domingão com Huck, que vai ao ar no próximo domingo (13).

O que vai acontecer

Rita Batista vai mostrar um novo lado no programa que vai ao ar no domingo. Apresentadora do É de Casa vai se emocionar com um dueto "misterioso". Ela ainda vai relembrar momentos marcantes da sua vida.

No palco, Rita encara o desafio de adivinhar quem está por trás do telão — uma pessoa que teve um papel fundamental em sua história e que promete surpreendê-la em um encontro musical. Com a ajuda de Luciano Huck, ela se deixa levar pelas pistas até o grande momento do reencontro.