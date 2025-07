Resumo novela 'Vale Tudo' da semana: confira capítulos de 10 a 19/7

Heleninha defende Ivan de Celina. Aldeíde chega ao Brasil. Heleninha confessa a Ana que tem medo de perder Ivan para Raquel. Celina se sente culpada diante de Heleninha, por conta de sua sociedade com Raquel. Maria de Fátima tenta fazer as pazes com Raquel. Bartolomeu convida Raquel e Poliana para jantar em sua casa, a fim de comemorar o sucesso da Paladar. Ivan se surpreende ao ver Raquel na casa de seu pai. Heleninha vê a localização de Ivan em seu celular e resolve ir atrás dele.

Sexta-feira, 18 de julho

Heleninha causa constrangimento em todos ao chegar à casa de Bartolomeu. Aldeíde sente ciúmes da relação de Poliana com Raquel. Celina revela a Afonso seu receio de que Ivan possa querer se separar de Heleninha. Fátima decide procurar Renato para ajudá-la a se tornar uma influencer profissional. Aldeíde visita Consuêlo na TCA e troca provocações com Marco Aurélio. Aldeíde e André sentem atração um pelo outro. Ivan descobre que Heleninha invadiu sua privacidade e decide dormir fora. Celina convence Ivan a ficar em casa, mas o executivo encontra Heleninha embriagada.

Sábado, 19 de julho

Bartolomeu acolhe Ivan. Poliana percebe o interesse de Aldeíde por André e repreende a irmã. Heleninha resolve ir atrás de Ivan. Marco Aurélio pede a Leila para organizar um evento com a intenção de impressionar um sheik. Bartolomeu deixa Heleninha na porta de casa. Celina passa mal com o sumiço de Heleninha e culpa Ivan. Heleninha amanhece numa praça em Vila Isabel, e Consuêlo a leva para casa. Raquel entra na casa de Consuêlo e se depara com Heleninha.