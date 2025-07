Resumo novela 'Êta Mundo Melhor' da semana: capítulos de 10 a 19/7

Zulma convence Celso a deixar o bebê com ela, e Ernesto ouve. Dita decide se separar de Quincas e permanecer na cidade. Zulma expulsa Ernesto de sua casa. Quincas fica encantado com Sônia. Estela recebe uma mensagem de um homem e se desespera. Candinho sente que seu filho está vivo. Margarida acolhe Sônia em sua pensão. Celso resgata os pertences de Maria no hospital, e é acolhido por Estela. Zulma acredita que Samir tenha sido levado de sua casa.

Sexta-feira, 11 de julho

Zulma e Zenaide encontram Samir na cozinha e se surpreendem. Candinho comete um erro e interfere na campanha de lançamento de sua nova fábrica de biscoitos. Celso e Araújo ficam horrorizados com o resultado da campanha. Celso e Estela trocam olhares. Zulma se alia a Celso e, juntos, conseguem tirar Ernesto do país. A polícia faz uma batida na casa de Zulma, que foge com Zenaide e Samir. A voz de Dita faz sucesso na rádio, sendo dublada por outra mulher. Asdrúbal avisa a Candinho que mandou Cunegundes e sua família de volta para o sítio. Passam-se alguns anos. Samir foge de Zulma e Zenaide, e acaba esbarrando com Candinho e Policarpo.

Sábado, 12 de julho

Candinho gosta de conhecer Samir, e Zulma e Zenaide resgatam o menino. Picolé pede abrigo a Candinho, e afirma que ajudará o rapaz a encontrar seu filho. Samir acompanha, contrariado, Zulma, que sai para aplicar golpes. Ernesto trabalha como promotor de rua. Asdrúbal comenta com Celso que pensa em novas maneiras de procurar o filho de Candinho. Margarida repreende o comportamento de Quincas. Quitéria pede para Celso deixá-la trabalhar com Candinho. Estela reencontra Celso, e os dois marcam um encontro. Samir afirma a Jasmin que a levará com ele quando for encontrado por seu pai. Picolé e Candinho se animam com os novos planos de Asdrúbal para a busca de Samir.

Segunda-feira, 14 de julho