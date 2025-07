Resumo novela 'Dona de Mim' da semana: confira capítulos de 10 a 19/7

Tânia combina com Leo uma forma de Vanderson perder o direito a Sofia. Leo acompanha Jéssica e Sofia à visita com Vanderson. Kami encontra a mercadoria de Vespa no salão de Fabiana e encara Ryan. Sofia gosta quando Vanderson lhe conta fatos sobre Ellen. Leo chama a atenção de Sofia quando a menina pede para colocar uma foto de Vanderson em seu quarto. Davi conversa com Jaques sobre sua mãe. Rosa exige que Danilo leve Leo até a Boaz, para apresentar suas ideias para Abel. Nina manipula Filipa para ir a São Cristóvão com Danilo. Marlon questiona Kami sobre Ryan. Leo inicia a apresentação de sua ideia para comemorar os 60 anos da Boaz.

Sexta-feira, 18 de julho

Abel agradece a contribuição de Leo, mas rejeita sua ideia para a Boaz. Samuel tenta apoiar Leo, e Davi se irrita. Kami conta a Marlon que viu a mercadoria de Vespa no salão, escondida por Ryan. Marlon confronta Ryan. Gisele desconfia da ausência do ciclo de Ayla. Leo decide voltar para a faculdade de Marketing. Leo e Sofia fazem as pazes. Jaques pede que Danilo arme contra Rosa. Danilo propõe aliança a Nina. Gisele encontra um presente de Davi, e fica desconfiada. Com a ajuda de Danilo, Nina manipula Kaiky.

Sábado, 19 de julho

Gisele diz a Ayla que se sentiu traída. Jéssica visita a mansão novamente, e Abel se desespera com a confusão provocada por Nina. Gisele pede um tempo para Ayla, que pede para voltar para a mansão da família. Abel e Filipa discutem por causa de Nina. Deco pressiona Nina. Nina conta para Danilo sobre a carta de Ellen para Sofia. Dedé pede para ver Ryan. Jaques pede que Danilo consiga a carta de Ellen. Sofia visita Vanderson. Nina encontra a carta de Ellen.