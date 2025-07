Quem é a atriz de 'A Viagem' indiciada por desviar R$ 42 milhões do marido

A ex-atriz e psicóloga Suzy Camacho, 63, é investigada por suspeita de desviar R$ 42,2 milhões do empresário Farid Curi, com quem foi casada por dez anos, até 2022, quando ele faleceu —ela nega as acusações. Entenda o caso e relembre a carreira da intérprete.

Quem é Suzy Camacho?

Suzy Camacho é conhecida por atuar na primeira versão da novela "A Viagem", de 1975. Na trama da Tupi, que ganhou uma releitura na Globo em 1994, ela interpretou Maria Lúcia Veloso, filha de Estela. No remake exibido hoje na Globo, essa mesma personagem se chama Bia e é vivida por Fernanda Rodrigues.