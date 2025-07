Virada: Parcial UOL mostra casal que pode ficar de fora da final do Power

Carol e Radamés, que no começo do dia apareciam como eliminados, agora lideravam a votação e estariam na final do programa. O casal somava 36,99%.

Na sequência, Rayanne e Victor também seriam salvos. O casal somava 36,03%.

Na última posição, Talira e Pessina seriam os eliminados. O casal estava na lanterna com 26,98% e seriam eliminados.

O casal menos votado no r7 deixa o Power Couple 2025 na noite hoje. A grande final do programa acontece amanhã.