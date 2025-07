Após anunciar separação, Orlando Bloom posta foto com Katy Perry

Eles continuarão a ser vistos juntos como uma família, pois sua prioridade compartilhada é — e sempre será — criar a filha com amor, estabilidade e respeito mútuo.

Orlando e Katy estavam juntos há nove anos. Segundo a revista People, eles se conheceram num after do Globo de Ouro em 2016.

Já havia especulações do término de Katy Perry e Orlando Bloom. "Acabou! Eles estão esperando a turnê dela terminar antes de se separarem", garantiu uma fonte ao Page Six no início do mês.