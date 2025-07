Novo 'Emmanuelle' tem cenas sexies, mas não está à mercê do olhar masculino

Baseada na cinematografia do diretor, a escolha do longa é acertada, avalia Flavia Guerra. Ainda sem sinopse, o filme é descrito como uma "epopeia cinematográfica" e uma história de amor ambientada na Itália.

Para a jornalista, Paolo é um dos nomes mais originais do cinema atual. "Ninguém cria a beleza como esse homem. Ele é um pintor renascentista, barroco, que mistura estilos dentro do cinema", avalia. "Apesar de ser mau humorado e melancólico, acho-o um grande criador do cinema".

O filme faz parte de uma lista de filmes em disputa que ainda não foi divulgada pela premiação —mas que costuma ser termômetro para outras (como o Oscar) e para os próximos sucessos de bilheteria. Esta foi, inclusive, a primeira premiação internacional em que "Ainda Estou Aqui" compareceu, no ano passado.

Além da escolha para a abertura, já é de conhecimento do público quem será a homenageada do ano: Kim Novak, de "Um Corpo que Cai" (1958) e "Sortilégio do Amor" (1958), que receberá o Leão de Ouro honorário. "Eu amei essa escolha", avalia Vitor Búrigo. "É uma atriz lendária, um reconhecimento muito merecido. Ela não tinha papas na língua; criticou vários estúdios e fez muitos clássicos".

