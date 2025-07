Zilu pode ter que pagar R$ 734 mil por irregularidade em campanha eleitoral

Foi detectado um gasto eleitoral irregular de R$ 317.186,80, pago com recursos do Fundo Partidário. O valor refere-se a serviços prestados sem apresentação de contrato.

Zilu Camargo recebeu apenas 4.579 votos Imagem: Reprodução/Instagram

O parecer técnico também apontou divergências entre as informações declaradas pela candidata e as do partido União Brasil em uma doação de R$ 3.214,28 (proveniente do Fundo Partidário). Segundo o relatório, a falha sugere indícios de omissão de receitas.

O documento cita ainda um gasto eleitoral irregular de R$ 417.186,80 efetuado com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. O valor incluí despesas com duas empresas sem que fossem apresentados documentos ou contratos.

O parecer técnico concluiu que a empresária deve pagar ao Tesouro Nacional os valores correspondentes aos gastos irregulares: R$ 317.186,80 referentes ao Fundo Partidário e R$ 417.186,80 referentes ao Fundo Especial. De acordo com o relatório, Zilu teve a oportunidade de se manifestar sobre todos os apontamentos durante o processo de análise.

No dia 2 de julho, a campanha apresentou extratos, documentos e comprovantes com o objetivo de explicar as supostas irregularidades. As novas informações ainda não foram analisadas pela Justiça.