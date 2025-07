Fãs veem indireta em post de Ivete após polêmica por nome de turnê

"Clareou" é uma palavra de uso comum na língua portuguesa, resultante da conjugação do verbo "clarear", inclusive presente em diversas obras musicais do samba brasileiro, cujo uso, portanto, não pode ser objeto de exclusividade.

O título da nossa Turnê é formado pelo nome próprio da artista que lhe dá voz, amplamente reconhecida pelo público e com forte identidade no cenário musical nacional, acompanhado da expressão "Samba de Mainha", elementos que conferem originalidade e distintividade à marca e ao projeto perante o público consumidor.

Apesar de não haver qualquer infração, ao tomarmos conhecimento das alegações e insatisfações manifestadas pelo grupo, nos colocamos prontamente à disposição para dialogar e buscar alternativas conjuntas que eliminassem qualquer possibilidade de confusão, por parte do público, entre a nossa Turnê e o Grupo Clareou.

No entanto, os representantes do Grupo Clareou afirmaram que o único interesse dos seus representados seria o recebimento de compensação financeira e apresentaram proposta de valores astronômicos, o que nos levou ao encerramento imediato das tratativas, especialmente diante da evidente inexistência de qualquer violação de direito de marca.

A Super Sounds reitera que trabalha com seriedade e respeito, principalmente no que tange aos direitos da classe artística, e repudia veementemente as acusações proferidas, reafirmando a absoluta legalidade do título da Turnê.