Edu Guedes conta como descobriu câncer de pâncreas: 'Dor muito forte'

Edu Guedes, 51, usou seu canal de YouTube para falar sobre a recente cirurgia e diagnóstico de câncer de pâncreas.

Hospitalizado no Einstein Morumbi, ele revelou ter sido diagnosticado com um tumor na cauda do pâncreas após uma série de complicações renais - descoberta que, segundo ele, ocorreu em estágio inicial e com alto índice de cura.

Guedes detalhou que os problemas começaram em abril, durante treinos para uma corrida em Interlagos. Ele conta ter tido dores fortíssimas nas costas e sangue na urina. Então, expeliu uma pedra de rim e, como já tinha histórico de cálculo renal, ignorou.