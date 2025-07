Bilionário, Walter Salles defende taxação de grandes fortunas: 'Justiça'

O cineasta Walter Salles, diretor de "Ainda Estou Aqui", defendeu a taxação de grandes fortunas e o fortalecimento de um sistema tributário progressivo.

O que aconteceu

Na lista de pessoas mais ricas do país, ele discursou sobre o futuro do país e foi aplaudido. Fala aconteceu ao ser homenageado como personalidade do ano, ao lado da atriz Fernanda Torres, durante a cerimônia do Prêmio Faz a Diferença, ontem, no Rio de Janeiro.