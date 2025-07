Alessandra Maestrini 'reivindica' pagamento por sucesso de Bozena na web

Ela destacou que chega a ser "desleal e desrespeitoso" com os artistas. "Se você passa todos os dias num programa de televisão e o canal, nos intervalos desse programa, vende produtos que estão enchendo aquele canal de dinheiro, e o que os artistas que fazem aquele produto recebem algo baixo, eu acho isso insano, desrespeitoso, desleal, injusto. Isso precisa ser revisto".

Alessandra Maestrini é uma artista consagrada do teatro brasileiro, que também fez sucesso na TV. Ela ficou conhecida do grande público graças ao sucesso de Bozena, sua personagem em "Toma Lá Dá Cá", que se popularizou com o bordão "lá em Pato Branco". A personagem é constantemente lembrada nas redes socias em páginas de humor.