Longe dos filhos, Virginia Fonseca mostra treino intenso: 'Amor e ódio'

Recentemente, Virginia Fonseca desabafou sobre a ausência dos filhos, que viajaram com os avós, Leonardo e Poliana Rocha. "Essa casa fica uma depressão mix sem as crianças. Quando está no meio da confusão, a gente fica querendo paz, na hora que tem a paz, não quer. A gente sente falta", revelou ontem.

Virginia posta treino após filhos viajarem com avós, pais de Zé Felipe Imagem: Reprodução/Instagram