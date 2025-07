Vestiário, sauna e quartinho da limpeza: Todas cenas de sexo de 'Olympo'

Sebas é o valentão do time de rúgbi, enquanto Roque é o capitão assumidamente gay. Sebas tem se descoberto, ele já havia negado as investidas de Roque, mas vai atrás do capitão no chuveiro, onde a tensão sexual dos dois se prova verdadeira.

Roque Pérez e Sebas Sendón em cena quente no chuveiro Imagem: Reprodução/Netflix

Amaia e Cristian

Episódio 4, 1min30s

O casal estava brigado após Cristian ir embora do centro de treinamento, e Amaia sequer se despedir. Mas eles se resolvem na cama quando o jogador de rúgbi volta. A química em cena é traduzida na vida real, já que os atores Clara Galle e Nuno Gallego se conheceram durante as gravações e começaram a namorar.