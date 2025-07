Sonia Abrão faz série de críticas a Maisa: 'Não gostava desde criancinha'

Sônia Abrão, 62, fez uma série de críticas a Maisa, 23.

O que aconteceu

A apresentadora contou que suas queixas surgiram ainda no início da carreira de Maisa na TV. "Eu não gostava da Maisa desde que ele era criancinha e trabalhava com o Silvio Santos, com aqueles cachinhos, achava aquela menina um porre. Gostava da dupla, funcionava bem. Quando separaram, eu achei uma pena", disse.

A jornalista criticou a postura da atriz. "Eu achei que ela foi crescendo tão antipática quanto ela era criança, embora ela era criança, eu entendia isso. Ela era muito malcriada, muito mal-educada, aquilo me incomodava", afirmou ela no "De Frente com Blogueirinha".