Sandra comemora morte de sua maior inimiga em 'Êta Mundo Melhor'

No capítulo de quarta-feira (9), da novela "Êta Mundo Melhor" (Globo), Zulma observa Maria no chão, inconsciente, e foge. Ernesto diz a Zulma que sabe de quem é o bebê que tem nos braços.

Candinho encontra Cunegundes e sua família em São Paulo, e pede que Sabiá os oriente. Candinho e Celso vão atrás de informações sobre o naufrágio do navio em que estava a cigana.

Estela acolhe Maria no hospital. Zé dos Porcos e Maria Divina se beijam. Asdrúbal conhece a família de Cunegundes. Celso descobre que Maria foi atropelada e não resistiu. Ernesto explica para Zulma sobre o bebê de Candinho. Dita assina o contrato com a rádio, quando vê Quincas com Francine.