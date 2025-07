Resumo novela 'Vale Tudo' da semana: confira capítulos de 9 a 19/7

Marco Aurélio lembra a Leila que a clínica de estética do casal é de fachada. Vasco compartilha com Consuêlo seu desejo de arrendar o bar que foi de Poliana. Renato comenta com Solange que corre o risco de fechar a Tomorrow, e demite Bartolomeu e Marieta. Raquel renova seu visual. Tiago e Fernanda dormem juntos. Solange cria um projeto de revista de bordo para Renato vender para a TCA e salvar a Tomorrow. Renato se surpreende com a chantagem de Marco Aurélio. Raquel fecha contratos para a Paladar. Celina fica nervosa quando Heleninha pergunta sobre as pastas da Paladar que a tia tem nas mãos.

Segunda-feira, 14 de julho

Heleninha e Eugênio percebem que Celina está mentindo. Renato se sente mal por ter que ceder às exigências de Marco Aurélio para fechar o contrato com a TCA e salvar a Tomorrow da falência. Raquel comenta com Poliana que eles precisam de um assessor de imprensa para cuidar da imagem da Paladar. Raquel fica sabendo por Ivan que Bartolomeu saiu da TCA. Afonso e Maria de Fátima chegam de viagem.

Terça-feira, 15 de julho

Afonso pensa em voltar a morar no Brasil, e Odete fica furiosa. Raquel contrata Bartolomeu como assessor de imprensa da Paladar. Maria de Fátima se faz de vítima para Afonso. Consuêlo reclama do casamento para Aldeíde. Bartolomeu prepara Raquel para dar uma entrevista. Marco Aurélio e Leila discordam sobre a função da clínica de estética. Poliana avisa a Raquel sobre a morte de Laudelino. Maria de Fátima fica furiosa ao saber que César está voltando para o Brasil. Heleninha questiona Ivan ao ficar sabendo que Bartolomeu está trabalhando na empresa de Raquel.

Quarta-feira, 16 de julho