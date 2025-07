Inusitado! O que acontece com Maria de Fátima no final de 'Vale Tudo'?

Em 1988, ela também se casa por interesse com Afonso (Cássio Gabus Mendes/Humberto Carrão). Ambiciosa, a personagem sempre diz que quer "vencer" na vida e consegue. Mesmo com todas as falcatruas, a vilã escapa da Justiça e dá um verdadeiro golpe de sorte.

No último capítulo, Maria de Fátima se casa com um príncipe italiano gay. O homem poderoso precisa de uma esposa de fachada para manter as aparências, e a armação é feita pelo próprio César (Carlos Alberto Riccelli/Cauã Reymond), seu aliado até o fim.

Marcos Manzano interpretou Príncipe Giovanni em 'Vale Tudo' Imagem: Acervo Grupo Globo

O tal príncipe, segundo Celina (Nathalia Timberg/Malu Galli), é "de uma das melhores casas da Lombardia" e estaria "iniciando carreira na política". A cerimônia é grandiosa, com cobertura da imprensa internacional.

Mesmo casada com o ricaço, Maria de Fátima mantém seu relacionamento com César. No decorrer da novela, ela engravida do amante, mas acaba vendendo o bebê para um casal de estrangeiros. Raquel descobre o crime da filha e consegue recuperar a criança, adotando-a como filha.