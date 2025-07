Tricolor, Mel Maia já namorou João Pedro, 'algoz' do Fluminense no Mundial

Mel Maia já viveu um romance com o jogador João Pedro, "carrasco" do Fluminense na semifinal do Mundial de Clubes da Fifa. Ele marcou os dois gols que levaram o Chelsea para a final do campeonato.

Como foi o namoro

Mel Maia e João Pedro começaram a se relacionar em 2019. Os rumores surgiram no início do ano, quando os dois foram vistos em clima de romance durante uma gravação de Nego do Borel. Na época, eles desconversaram, mas acabaram assumindo o namoro durante o Rock in Rio, em setembro.

João Pedro tinha 18 anos e jogava pelo Fluminense, time que o revelou, enquanto Mel Maia, com 15, já era reconhecida como atriz. Mesmo cientes de que a carreira do jogador o levaria para o exterior, eles decidiram seguir com o relacionamento.