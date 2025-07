José Loreto avisou 'jogadores polêmicos' ao usá-los de inspiração em série

Ele consultou os nomes que serviram de inspiração para o papel, antecipando alguns detalhes da trama. "Para todos que eu busquei uma forma de laboratório, de pegar coisas, eu avisei. Inclusive todos estão contentes em serem retratados".

Sobre possíveis comparações com nomes específicos do esporte, Loreto garante que não está com medo. "Não estou receoso não. Acho que os nomes específicos vão amar se ver em mim, eu acredito".

Loreto vai além, e diz que o personagem deve causar uma reação mista no público: de amor e ódio. Segundo o ator, Matheus é uma pessoa normal: complexo, cheio de camadas, um personagem que é gostoso de ver, delicioso de se envolver nas tramas. "E eu estou curioso para saber como a galera vai receber".