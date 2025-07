João Guilherme surge de cueca do Pokémon ao mostrar que eliminou 6 kg

João Guilherme, 23, usou as redes sociais para dividir com os seguidores um momento descontraído durante uma consulta médica.

O que aconteceu

Bem-humorado, o ator apareceu nos stories vestindo uma cueca estampada com o famoso desenho japonês Pokémon. O filho do cantor Leonardo fazia um exame de bioimpedância. "Me senti uma criança no pediatra vendo esse vídeo. Agora não dá pra saber se foi a música ou a cueca do Pokémon", brincou, referindo-se aos sons emitidos pela balança no momento da pesagem.

No vídeo, João celebrou sua evolução física. Ele contou que, desde março, eliminou alguns quilos. Na época, o artista pesava 77,9 kg e atualmente está com 71,1 kg.