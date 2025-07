'Idols-atores': Taecyeon e Seohyun contam como superaram preconceito

Idols que viraram atores bem-sucedidos

Ambos fizeram parte da segunda geração do K-pop e debutaram como atores entre 2007-2010. Considerados experientes, eles viveram um período em que os idols que se tornaram atores ainda sofriam muito preconceito.

Lembro que o começo na atuação não foi nada fácil. Na época, ainda existia muito preconceito com idols que viravam atores, e eu sentia bastante pressão para não prejudicar o grupo ou os projetos com os quais estava envolvido. Conciliar as duas carreiras foi cansativo tanto física quanto mentalmente. Quando estava com o grupo, tinha os outros membros como apoio. Mas na atuação, precisei enfrentar muitas coisas sozinho, o que me levou a refletir bastante. Aos poucos, fui encarando esses desafios com mais calma e amadurecendo com cada experiência. Taecyeon

Para ambos, a experiência como idol só ajudou na carreira como atores. Segundo Seohyun, ficar à vontade diante das câmeras e saber se comunicar com as emoções das pessoas são habilidades que ambas as artes compartilham. Taecyeon conta que todas as experiências como idol contribuíram para ele ser quem ele é hoje em dia. "Não é um ponto ou outro específico que fez a diferença, mas o conjunto de tudo o que vivi me ajudou a chegar até aqui".

Hits da carreira

Com uma bagagem de séries e filmes na carreira, tanto Taecyeon quanto Seohyun já interpretaram diversos tipos de personagens, mas ambos comentaram sobre destaques que marcaram a trajetória deles.