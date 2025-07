Globo alcança 127,8 milhões de pessoas com a Copa do Mundo de Clubes

Em São Paulo, a derrota do Palmeiras foi a maior audiência entre o público jovem até o momento. O confronto (27 pontos) foi o recorde de audiência da competição em São Paulo, com um crescimento de 93% na média da faixa das quatro sextas anteriores ao torneio.

Já no Rio, o destaque foi a classificação do Fluminense (32 pontos), o maior índice de um jogo do clube desde a final da Libertadores, em novembro de 2023.

No Globoplay, as partidas das quartas de final tiveram o maior alcance médio da Copa do Mundo de Clubes até o momento (+72% acima da média geral). O consumo ao vivo da TV Globo bateu novo recorde semanal de horas consumidas, com as quatro partidas do mundial entre os Top 5 conteúdos mais consumidos.