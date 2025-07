Fernando Zor se declara e pede segunda chance à ex-noiva: 'Erramos'

Fernando Zor, 41, surpreendeu os seguidores ao publicar uma declaração para a ex-noiva, Lara Bissi. O sertanejo, que faz dupla com Sorocaba, pediu uma nova chance à médica, com quem terminou o relacionamento no fim de março deste ano.

O que aconteceu

No desabafo, Fernando assumiu que errou, afirmou estar mais maduro. O cantor também deixou claro que nunca deixou de amar a ex-companheira.