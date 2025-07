Ex-BBB Beatriz Reis se choca com banheiro em Paris: 'É tudo junto?'

Mas a influenciadora se assustou ao ver um mictório exposto no local. "Mentira, que que é isso, Camila? Isso aqui é banheiro de homem, não é? É tudo junto?", surpreendeu-se ela.

Por fim, Beatriz se divertiu com a confusão e a situação inusitada do banheiro. "Gente, é tudo junto! O homem vem mijar ali. Achei que estava no banheiro errado", explicou ela aos risos.

A ex-BBB tem registrado todos os momentos de sua viagem à França, que também é sua primeira viagem internacional. Ela foi convidada para acompanhar a semana de alta-costura de Paris e apareceu ao lado de Ana Carolina Raimundi, repórter do Fantástico (TV Globo).