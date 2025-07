Êta Mundo Melhor! hoje (8): veja resumo do capítulo desta terça-feira

Veja a seguir tudo o que vai acontecer no capítulo desta terça-feira (8) em "Êta Mundo Melhor!" (Globo).

O que vai acontecer

Sabiá anuncia a Candinho que não houve sobreviventes no naufrágio do navio. Ernesto pede abrigo a Zulma, mas a prima o expulsa de sua casa. Maria Divina se oferece para trabalhar na casa de Cunegundes. Dita vence a premiação como cantora na rádio. Margarida reconhece Lúcio. Celso descobre a suposta morte do filho de Candinho. Lauro oferece uma vaga no curso de enfermagem para Estela. Cunegundes, Quincas e Quinzinho decidem ir para São Paulo. Maria reconhece o bebê de Candinho nos braços de Zulma. Zulma entrega o bebê para Ernesto, que identifica a criança. Maria vai atrás de Zulma, e acaba sofrendo um acidente.