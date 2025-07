Cobra? Danilo passa informação crucial a Jaques em 'Dona de Mim'

Nesta terça-feira (8), em "Dona de Mim" (Globo), Leo pede que Vanderson se afaste de Sofia. Abel e Sofia fazem o teste de DNA. Sofia diz a Leo que está com medo de ir para a escola, e pede para ficar com Rosa.

Filipa sugere que Sofia faça terapia, e pede que Danilo a leve. Danilo alerta Jaques sobre a movimentação na mansão. Nina confronta Danilo sobre Filipa. Abel faz uma proposta para Vanderson na frente de Jaques. Marlon pede que Adriano não o filme.

Nina conversa com Denise sobre Filipa. Filipa recebe as amigas de Nina na mansão, e se preocupa com o sumiço da filha. Dedé vai com Kami visitar Ryan no salão. Danilo ajuda Filipa a procurar por Nina. Stephany, Peter, Dara, Jeff e Ivy avistam Nina.