Irmã de MC Mellody exibe curvas após lipo: 'Estou amando'

Bella Angel, 20, voltou a chamar atenção nas redes sociais ao mostrar o resultado de sua lipoaspiração recente. A cantora, irmã de MC Melody, vem atualizando os seguidores sobre cada etapa do processo pós-cirúrgico e não esconde a empolgação com as mudanças no corpo.

O que aconteceu

Um mês após o procedimento, Bella publicou vídeos dançando de biquíni, destacando as mudanças. "Ainda não é o resultado final, mas estou amando", escreveu em uma das publicações de seu perfil nas redes sociais.

Em outro vídeo, a famosa exibiu o abdômen definido e explicou o uso das canaletas. O material são estruturas utilizadas para acentuar a marcação na região abdominal. "Atualizando vocês do resultado. Ainda estou usando as canaletas pra ter as marcas e um melhor resultado", comentou empolgada.