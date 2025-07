Antonio Bandeiras vira guia de Agatha Moreira na Espanha: 'Sabe tudo'

Agatha Moreira, 33, está curtindo uma viagem a Málaga, na costa sul da Espanha, ao lado dos amigos Carla Diaz, 34, e Romulo Estrela, 41.

O que aconteceu

Os três foram recebidos no local por ninguém menos que Antonio Banderas, 64, que ainda bancou o guia turístico para eles. "Visitando Málaga com o melhor guia possível. Ele sabe tudo sobre arquitetura, sobre a Catedral... Perfeito, Antonio!", elogiou ela, em vídeo publicado nos stories de seu Instagram. "Sou o guia da Agatha hoje", confirmou o galã hollywoodiano, em espanhol.

Agatha publicou alguns registros de passeios pela cidade com os colegas brasileiros e o astro internacional. "Viver bem é uma arte. Uma honra conhecer Málaga ao lado de pessoas tão especiais! Estou impressionada com todos os projetos culturais do Antonio ao redor da cidade. É emocionante trabalhar com alguém tão apaixonado pelo ofício quanto eu. Foram dias de muita arte, comida boa, risadas", legendou ela, no feed de seu perfil.