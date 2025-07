Ana Paula Siebert diz se continuará mostrando filha após ataques nas redes

Ana Paula Siebert reforçou a importância de buscar a Justiça. "Precisamos buscar proteção na lei, na Justiça, ir atrás, porque viver com liberdade e tranquilos (e não com medo) é essencial em qualquer lugar do mundo. Liberdade é um direito fundamental", concluiu.

Ana Paula Siebert responde se continuará mostrando filha com Justus após críticas Imagem: Reprodução/Instagram

Ataques à filha de Roberto Justus e Ana Paula Siebert

Casal se pronunciou sobre os ataques que a filha Vicky, 5, estava sofrendo nas redes sociais. De acordo com eles, as críticas começaram após a modelo postar uma foto da família em que a criança aparecia com uma bolsa de grife.

Em vídeo no Instagram, eles relataram que pessoas instigaram a violência e o ódio contra a menina. Também defenderam a caçula e falaram que procurariam a Justiça nessa situação.

UFRJ se manifestou sobre o comentário de um ex-professor sobre Vicky. Em nota, afirmou que Marcos Dantas Loureiro foi aposentado da universidade em 2022 e suas "postagens expressam suas opiniões pessoais".