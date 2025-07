Ana Hickmann volta ao trabalho e atualiza estado de saúde de Edu Guedes

Ana Hickmann atualizou os fãs sobre o estado de saúde do marido, Edu Guedes.

O que aconteceu

Apresentadora disse que recuperação de Edu vai bem. "Hoje o dia começou bem e mais leve. Edu está bem e forte", escreveu nos stories do Instagram.

Ela retornou ao trabalho hoje. Ana Hickmann, apresentadora do Hoje em Dia na Record, disse: "Eu voltei ao trabalho, e mais tarde estarei com ele. Obrigada por todas as orações".