Ex de Preta Gil rebate ataques ao novo relacionamento: 'Durmo muito em paz'

Rodrigo Godoy voltou a ser assunto nas redes sociais após aparecer em novas fotos ao lado da namorada. A publicação, feita durante a comemoração de uma vitória do Fluminense, reacendeu críticas sobre o fim do casamento com Preta Gil.

O que aconteceu

A postagem rapidamente foi tomada por comentários negativos a Rodrigo. Internautas resgataram o fim conturbado do relacionamento com a cantora, marcado por acusações de abandono durante o tratamento dela contra um câncer no intestino e rumores de traições. "A torcida deve ter uma decepção de ter um torcedor como você que abandonou a mulher com câncer no momento que ela mais precisou!", disse uma seguidora.

Irritado com os ataques, Rodrigo Godoy partiu para o confronto. "Se f*der, frouxo! Vem aqui com fake escrever merdinha. 'Blah blah blah fez isso'. 'Blah blah blah fez aquilo'. Vocês não sabem de porra nenhuma! Toma conta da tua vida, babaca!", disparou.