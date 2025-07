Roberta Miranda apoia Ana Castela após crise de choro em MG: Maldade humana

Castela caiu no choro durante uma apresentação em Minas Gerais e desabafou estar sofrendo com as críticas e fake news a seu respeito. "Eu não tô passando por uns dias muito fáceis. Vocês não estão entendendo. Nem tudo é glamour que vocês veem na internet. Estão me pegando pra Cristo, eu não tô mais aguentando... Mas o meu Deus é maior, eu sei da minha verdade", afirmou ela, no último sábado.