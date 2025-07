Ex-estrela de reality da MTV é presa suspeita de homicídio

A ex-estrela da MTV chegou a publicar uma homenagem para Harris em um obituário online. "Obrigado por ser um amigo tão querido para mim e por sempre me fazer sentir linda e cuidada. Você me salvou em muitas ocasiões e me salvou ao longo dos anos", escreveu ela, segundo a revista Us Weekly.

A mãe da vítima celebrou a prisão de Purvis. "Ela fez isso e, como resultado, meu filho está morto", declarou Lisa Harris ao TMZ. Ela ainda se disse "grata que ninguém mais terá que passar por isso por causa das ações dela".

A prisão de Whitney Purvis veio apenas um mês após a morte de seu filho, Weston, aos 16 anos. A causa do óbito não foi confirmada, mas o adolescente tinha muitos problemas de saúde.

Purvis estava grávida do filho quando participou da primeira temporada de "Grávida aos 16". O jovem nasceu em abril de 2009. O programa mostrou as dificuldades dela ao ter a gestação enquanto sua própria mãe também estava grávida.