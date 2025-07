Em fúria, Raquel desmascara Maria de Fátima em Vale Tudo; veja como será

Raquel descobre que foi a filha quem roubou seus dólares e decide expor toda a verdade. Determinada, ela ignora as tentativas de Eugênio (Luis Salem) de barrá-la e segue até a sala onde Maria de Fátima faz a prova do vestido ao lado de Odete (Débora Bloch) e Celina (Malu Galli).

Maria de Fátima (Bella Campos) Imagem: Reprodução/Instagram e Divulgação/Globo

Sem hesitar, a empreendedora revela as armações de Fátima. Ela fala sobre a venda da casa em Foz do Iguaçu sem seu consentimento e o roubo do dinheiro. As acusações deixam todos em choque.

Mesmo diante das revelações, Odete (Débora Bloch) defende Maria de Fátima. Ela elogia a jovem e diz que ela apenas lutou para escapar da pobreza, o que reforça a aliança entre as duas.

Em meio à tensão, Raquel, dominada pela fúria, começa a rasgar o vestido de noiva. Maria de Fátima chora e tenta se defender, mas não consegue impedir a mãe. Após a confusão, Raquel deixa a casa de Celina, abalando todos os presentes.

Após o barraco, Afonso (Humberto Carrão) protege a amada. Ao mesmo tempo, Celina (Malu Galli) desconfia da futura esposa do sobrinho e descobre que foi ela quem roubou os documentos da adoção de Sarita.