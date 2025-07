Antes de morrer, Elizabeth 2ª disse que Harry e Meghan eram uma catástrofe

A rainha Elizabeth 2ª teria dito que Harry e Meghan eram uma "catástrofe completa" semanas antes de morrer.

O que aconteceu

A monarca teria feito comentários ácidos durante uma reunião de amigos em Balmoral, na Escócia. "Não era muito o perfil da rainha, mas ela não se deixou enganar por Meghan. Um pequeno grupo conversava com Elizabeth, e ela explicou que o encontro de Harry e Meghan se tornou uma 'catástrofe completa'", disse uma fonte que estava no local, segundo o The Sun.

Ela teria se arrependido de como a relação entre a famílai ruiu, levando Harry e Meghan a viver nos EUA. Ainda segundo a fonte, a rainha acreditava que Harry havia sido manipulado por Meghan e que o neto estava "fraco e obcecado" pela parceira.