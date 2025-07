Rachel Sheherazade retorna à Record como apresentadora

Rachel Sheherazade, 51, retorna à tela da Record ainda neste mês.

O que aconteceu

A jornalista foi confirmada como apresentadora da nova temporada da série Acumuladores. A atração estreia no dia 17 e será exibida às quintas-feiras, a partir das 23h.

Rachel ganhou grande destaque na emissora após sua participação no reality A Fazenda 15, exibido em 2023. Apesar de ter sido expulsa do confinamento, sua presença no programa gerou ampla repercussão nas redes sociais, o que contribuiu para sua popularidade junto ao público da Record. Ela se desligou da emissora em 2024.