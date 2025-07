Seguranças, acusação de traição: a volta de eliminados ao Power Couple

Dhomini, Radamés e seguranças

"Eu falo na sua cara, não coloco mulher na frente. Jogo sujo, imundo e porco", disparou Dhomini para Radamés, que revidou. "Machista safado".

As esposas tentaram separar os maridos, e os seguranças da Record entraram em cena, para afastar os dois. Quando o Top 4 voltou para a sede, encontrou também o segurança a postos na entrada da sede, para o caso de uma eventual nova treta.

Acusações de infidelidade.

Ao falar de Victor e Rayanne, Everton e Emilyn acusaram Victor e Rayanne de infidelidade.